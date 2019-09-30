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Донбасс. Итоги недели 23 – 29 сентября

30 сентября 2019, 00:37

Донбасс. Итоги недели 23 – 29 сентября

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 23 - 29 сентября

Урегулирование конфликта на Донбассе

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что выполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе не принесет политического ущерба Украине.

Украина и Россия могут согласовать списки для следующего обмена удерживаемыми лицами через месяц. Об этом сообщил помощник главы государства Андрей Ермак в интервью LB.ua. Также он дал оценку переговорам и прокомментировал совместную работу с представителями Кремля. Ермак описал планы нынешней украинской власти относительно дальнейшего положения Донбасса. В команде президента Украины заявили, что работают над созданием Фонда по восстановлению Донбасса.

Министр обороны Андрей Загороднюк рассказал, что украинская сторона в данный момент просчитывает риски полного разведения войск на Донбассе.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским об «особом статусе» Донбасса.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что глава МИД России Сергей Лавров сообщил ему о желании Москвы завершить конфликт на Донбассе. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы.


В Кремле в ответ заявили, что предложение Лукашенко должны рассматривать Киев и группировки «ДНР/ЛНР». Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что не нуждается в миротворческих силах из Беларуси.

Политика

Руководитель «представительства» группировки «ДНР» в Марселе Юбер Файяр был освобожден из тюрьмы во Франции.

Немецкая газета Bild выяснила, что Германия выдает визы жителям неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей, которые получили российские паспорта. Министерство иностранных дел Германии опровергло сообщение издания.

Экономика

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что одним из условий возврата украинских предприятий является закрепление за территорией «особого статуса» в Конституции.

Общество

ОБСЕ видела, как микроавтобус российской милиции 20 сентября вывез через неконтролируемый участок украино-российской границы двух гражданских лиц.

В Донецке произошел крупный пожар, который сопровождался взрывами. В непосредственной близости к месту происшествия был поврежден жилой дом, «МЧС ДНР» объявила об эвакуации местных жителей. В группировке «ДНР» утверждают, что пожар произошел на заводе алюминиевых профилей.

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную территорию Донбасса 55,6 тонны гуманитарной помощи.

Детский фонд ООН направил в неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей лекарства и оборудование для водоснабжения весом 8,8 тонны.

Польша перечислила Управлению по координации гуманитарных вопросов ООН средства на помощь нуждающимся на оккупированных территориях Донбасса.

Права человека

Офис украинской омбудсвумен получил информацию о том, что в тюрьмах на неподконтрольной территории Донбасса заключенных используют как «бесплатную рабочую силу».

Так называемый верховный суд при группировке «ЛНР» приговорил местного жителя Юрия Мерзлого к 12 годам по обвинению в «шпионаже».

Группировка «ДНР» приговорила жителя Донецка к 14 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже».

Боевые действия

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали новые траншеи на участках разведения в районе Золотого и Петровского. По оценке миссии, они принадлежит вооруженным формированиям.

В миссии ОБСЕ сообщили о ранении жительницы неподконтольного села Пикузы (ранее Коминтерново) в результате обстрела 23 сентября, а также о новых воронках и повреждениях в селе Верхнешироковское в ходе обстрела 22 сентября.

Житель подконтрольного боевикам микрорайона Трудовские Петровского района Донецка получил ранения во время обстрела из стрелкового оружия 19 сентября.

На территории неподконтрольной территории Луганской области в селе Красная Заря от взрыва боевой гранаты пострадали пятеро детей возрастом от семи до 13 лет. В группировке «ЛНР» утверждают, что двое пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести.

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