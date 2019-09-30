Штаб ООС зафиксировал 26 нарушений «режима тишины» на Донбассе

За минувшие сутки боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



По информации штаба, обстрелы велись у Новотроицкого, Павлополя, Водяного, Талаковки, Пищевика, Песок, Опытного, Авдеевки, Невельского, Травневого, Луганского, Новолуганского, хутора Вильного, Золотого, Новотошковского.

С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, добавили в штабе.