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Штаб ООС зафиксировал 26 нарушений «режима тишины» на Донбассе

30 сентября 2019, 08:39

Штаб ООС зафиксировал 26 нарушений «режима тишины» на Донбассе

За минувшие сутки боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали. Об этом заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По информации штаба, обстрелы велись у Новотроицкого, Павлополя, Водяного, Талаковки, Пищевика, Песок, Опытного, Авдеевки, Невельского, Травневого, Луганского, Новолуганского, хутора Вильного, Золотого, Новотошковского.

С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, добавили в штабе.

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