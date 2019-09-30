Зеленский планирует еще один визит в США

Президент Украина Владимир Зеленский планирует еще один официальный визит в США. Об этом в интервью ТСН рассказал помощник президента Андрей Ермак.



По его словам, Зеленский и президент США Дональд Трамп уже обсуждали вопрос нового визита на встрече в Нью-Йорке.



«Эта беседа [запустившая процедуру импичмента Трампа] - часть истории. И уже сейчас президенты обсуждали совсем другие вопросы. Именно по инициативе президента Трампа было очень так конкретно акцентировано: да, торговля — с американской стороны у меня отвечает госсекретарь, по энергетике — министр Перри, с украинской стороны... То есть на сегодняшний день мы имеем такие задачи и расписание по подготовке уже официального визита», - сказал Ермак.



Он не назвал участников переговоров с украинской стороны. Также помощник Зеленского не уточнил, когда может состояться официальный визит украинского президента в США.



Из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля, в США разгорелся скандал. В середине сентября в СМИ появилась информация, что Трамп мог давить на украинского президента, о чем сотрудник американской разведки сообщил в официальной жалобе на имя руководства.