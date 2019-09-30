Более 60 подопечных. Как живет приют в Доброполье ►

Проблема бездомных животных стоит остро по всей Украине. Сейчас, по примерному подсчету зоозащитников, в Украине функционирует около 100 приютов для животных, коммунальных и частных.



В Доброполье Татьяна вместе со своим мужем, друзьями и просто людьми со всех уголков мира, желающими поучаствовать открыла приют для животных «Зоомісто».



На его счету уже около сотни спасенных жизней и сложных операций, несмотря на то, что приюту всего год. Все проблемы решают в одиночку, так как пока никакой поддержки от государства нет.



Подробнее – в сюжете ОТВД:

Информацию о приюте можно найти на странице героини в Facebook.