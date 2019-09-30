Глава Калмыкии считает провокацией митинг против бывшего «ДНРовца» Трапезникова

Глава республики Калмыкия (РФ) Бату Хасиков записал видеообращение, в котором заступился за нового главу администрации Элисты и бывшего деятеля группировки «ДНР» Дмитрия Трапезникова. Видео было опубликовано в Instagram Хасикова.



В частности, он заявил, что воскресная акция за отставку Трапезникова была провокацией. «Прошу вас не выкрикивать лозунги, а быть объективными, справедливыми. Подумайте хорошо, кому выгодно вас провоцировать», — сказал глава Калмыкии.



Хасиков уверяет, что приглашение Трапезникова в Элисту было его личным решением, поскольку он считает важным полученный им в «ДНР» опыт управления. «Дмитрий имеет большой опыт, он занимал руководящие должности в сфере городского хозяйства, получил колоссальный опыт восстановления Донбасса. По-моему, лучшую школу для антикризисного менеджера трудно придумать», — заявил глава Калмыкии.



По информации РБК, кандидатуру Трапезникова Хасикову предложил помощник президента России Владислав Сурков, который «давно дружит» с главой Калмыкии.

29 сентября в столице Калмыкии Элисте состоялся митинг, участники которого выступили против назначения Дмитрия Трапезникова главой городской администрации.



Трапезников возглавил администрацию Элисты 26 сентября. Это назначение вызвало недовольство у некоторых горожан.



27 сентября в горсобрание было направлено обращение, авторы которого назвали назначение Трапезникова «полным неуважением к жителям Элисты». На сайте Change.org также появилась петиция с аналогичным обращением, которое подписали более 2,3 тысяч человек.