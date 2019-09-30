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В ГПСУ рассказали об изменении правил пересечения линии соприкосновения для детей до 16 лет

30 сентября 2019, 14:34

В ГПСУ рассказали об изменении правил пересечения линии соприкосновения для детей до 16 лет

С 29 октября 2019 года согласно постановлению Кабмина №815 изменятся правила пересечения линии соприкосновения для детей до 16 лет в Донбассе. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Для того, чтобы ребенок смог пересечь линию разграничения ему необходим будет паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или проездной документ ребенка также может использоваться», - объяснил Демченко.

По его словам, сейчас миграционная служба не выдает проездные документы. Однако те документы, которые были выданы ранее, все еще являются действительными, поэтому с ними дети имеют право пересекать линию соприкосновения.

Он подчеркнул, что касается направления детей на временно неподконтрольную территорию Донбасса, то пересечь линию соприкосновения можно будет только по этим документам с 29 октября. До этого периода - при предъявлении свидетельства о рождении.

«Есть моменты, когда дети не имеют паспортов, поэтому пограничники будут пропускать их по свидетельствам о рождении в направлении подконтрольной территории Украины для того, чтобы люди могли сдать документы на получение паспорта или загранпаспорта в зависимости от возраста», - сказал Демченко.

Спикер Госпогранслужбы добавил, что в случае их возвращения на временно неподконтрольную территорию, пограничники будут пропускать детей при наличии справки, которую выдает миграционная служба о том, что были сданы документы на получение паспорта или загранпаспорта.

«Люди могут приехать, сдать документы на паспорт, вернуться, имея при себе эту справку. Когда они уже поедут непосредственно за получением паспорта, то они также показывают эту справку или фактически свидетельство о рождении, и пересекают таким образом линию разграничения», - рассказал Демченко.

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