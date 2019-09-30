Подозреваемый в убийстве Бузины стал членом общественного совета НАБУ

В совете общественного контроля Национаольного антикоррупционного бюро Украины произошли изменения. Как сообщается на сайте НАБУ, вместо представителей общественных организаций Анатолия Мазура («Демократична сокира орди») и Владимира Минько («Ветеранское братство»), которых исключили из совета за прогулы, в него вошли Иван Ясинский («Демократична сокира орди») и Андрей Медведько («Союз ветеранов войны с Россией»).



В интернет-голосовании Ясинский и Медведько набрали в несколько раз больше голосов, чем ближайший соперник. За первого было отдано 4854 голосов, за второго — 3902.



Ясинский — предприниматель, занимается консультированием по вопросам информатизации и коммерческой деятельности, член партии «Демократична сокира».



Медведько в своей автобиографии указал, что возглавляет отдел эксплуатации в ООО «Капитал Спецресурс». Также он является одним из двух подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины. В 2016 году Медведько был отпущен из-под стражи под личное обязательство.

Совет общественного контроля — орган, который обеспечивает гражданский контроль за деятельностью НАБУ. Члены совета, в частности , входят в состав конкурсных комиссий, которые влияют на кадровый отбор в НАБУ. Членов совета избирают каждый год.