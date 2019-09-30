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Луценко заявил о готовности свидетельствовать в деле об импичменте Трампа

30 сентября 2019, 17:43

Луценко заявил о готовности свидетельствовать в деле об импичменте Трампа

Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил о готовности свидетельствовать в деле об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью ВВС, комментируя ситуацию вокруг закрытого им расследования в отношении сына Джо Байдена Хантера.

«Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма», — сказал Луценко.

Бывший генпрокурор уверяет, что в рамках украинского законодательства отсутствуют причины для преследования сына Джо Байдена — главного соперника Дональда Трампа на выборах в США в 2020 году.

Как отметил Луценко, он обсуждал данное расследование с адвокатом Трампа Руди Джулиани. По его словам, это было обычное общение, никто никому задач не ставил.

Ранее сообщалось, что комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора Трампа с Зеленским. Информатор сообщил, что Трамп оказывал давление на Зеленского, принуждая возобновить расследование против сына Байдена. 

Палата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента Трампа.

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Юрий Луценко Дональд Трамп

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