На Донбассе был ранен украинский военный

За минувшие сутки на Донбассе боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что боевики обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из вооружения БМП, зенитной установки, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



По информации штаба, огонь велся в районе Водяного, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Опытного, Марьинки, Новозвановки, Зайцево, Шум, Луганского, Травневго, Светлодарска.



С начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня, говорится в сообщении.