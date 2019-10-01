Беспилотники ОБСЕ обстреляли над Донбассом. Один аппарат вернуть не удалось

Беспилотник миссии ОБСЕ пролетавший над неподконтрольными районами вблизи Петровского, был поврежден вследствие огня из стрелкового оружия. Еще один аппарат был потерян вблизи села Лобачево, после того, как по нему был открыт огонь. Об этом сообщается в отчете миссии.



27 сентября наблюдатели запускали беспилотник над участком разведения в районе н. п. Петровское, н. п. Викторовка и н. п. Родниковое. После приземления аппарата были обнаружена повреждения на нижней части левого крыла, в верхней части левого крыла вокруг отверстия были трещины, а левый нижний угол аккумулятора, был сколот.



По оценке СММ, повреждения возникли в результате огня из стрелкового оружия.



29 сентября, во время осуществления полета БПЛА возле села Лобачево, команда миссии слышала семь выстрелов из стрелкового оружия.



«По оценке наблюдателей, огонь велся в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 3 км к юго-востоку от местонахождения патруля. Команда СММ потеряла управление над БПЛА, после чего вернуть его не удалось», - говорится в отчете.