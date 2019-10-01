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В России отрицают, что Бабич будет курировать «ДНР» и «ЛНР»

01 октября 2019, 14:18

В России отрицают, что Бабич будет курировать «ДНР» и «ЛНР»

Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич, который был назначен первым заместителем министра экономического развития, не будет курировать группировки «ДНР» и «ЛНР». Об этом РБК заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

По словам министра, его подчиненный не занимается этими вопросами. Орешкин пояснил, что Бабич продолжит заниматься вопросами СНГ и интеграционных процессов, к которым прибавятся задачи общеминистерского характера.

Он отметил, что Бабич по-прежнему будет отвечать за интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в том числе на белорусском направлении.

Михаил Бабич был послом России в Беларуси с августа 2018 года по апрель 2019-го. По данным источника РБК, Бабич был отстранен из-за недовольства президента Беларуси Александра Лукашенко.

В июне Бабич стал заместителем главы Минэкономразвития РФ.

Российским куратором политического направления «ДНР» и «ЛНР» СМИ называют помощника президента России Владислава Суркова, а экономического — вице-премьера Дмитрия Козака.

ТЕМЫ

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Михаил Бабич
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