Макрон рассчитывает на саммит в «нормандском формате» в ближайшие недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на проведение в скором времени саммита в «нормандском формате», и выразил надежду на достижение на нем осязаемых результатов. Об этом он сказал он, выступая в ПАСЕ, передает «Интерфакс-Украина».



«В ближайшие недели мы проведем саммит в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств», - рассказал французский президент.



Макрон выразил надежду, что саммит позволит «преодолеть новые этапы».



«Речь идет о так называемой "формуле Штайнмайера", о выполнении минских договоренностей, о линии разграничения, о Донбассе, о Крыме», - добавил он.

Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы стороны вернутся к согласованию «формулы Штайнмайера».