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СМИ: Украинская армия не получила 48 БТРов из-за «не той» стали

01 октября 2019, 15:29

СМИ: Украинская армия не получила 48 БТРов из-за «не той» стали

Вооруженные силы Украины до сих пор не получили обещанные в июле 48 новых бронетранспортеров БТР-4Е из-за того, что государственный завод закупил не ту сталь. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Министерство обороны заказало бронетранспартеры еще в 2016 году у Харьковского конструкторского бюро машиностроения (ХКБМ), котрое входит в состав госконцерна «Укроборонпром».

Сначала корпуса для БТРов хотели делать из украинского металла — стали марки 71, которая является базовой для БТР-4. Но завод в Лозовой не смог выполнить своих обязательств и поставить готовые корпуса на харьковский завод, отправив лишь 20 недоделанных вместо почти 50 готовых.

Поэтому в декабре 2018 года ХКБМ заказало 33 тонны финской стали марки Miilux Protection 500, которую ранее уже использовали для изготовления БТРов. Металл был заказан у официального дилера производителя — польской фирмы Texprotect. Сталь прибыла в Украину в марте, но спецподразделение Минобороны, которое контролирует качество производства, забраковало ее из-за проблем с маркировкой, сопроводительными документами, а также — из-за химического состава, который не соответствовал украинским требованиям.

В материале Bihus.Info отмечается, что химсостав стали должны были обсудить с поставщиком в самом начале, но в договоре этого пункта не было. Поэтому вышло так, что завод закупил сталь хоть и качественную, но не ту, которая является оптимальной для изготовления бронетранспартеров.

Подчеркивается, что вместо того, чтобы признать и исправить ошибку, руководство завода решило уговорить Минобороны использовать уже купленную партию стали. В частности, настаивал на этом директор ХКБМ Алексей Бабич, который подписывал «неправильный» договор, и который на тот момент уже был отстранен от должности из-за скандала с расследованием о коррупции в оборонной сфере, поскольку оказался одним из фигурантов. Бабич, несмотря на то, что не имел никаких полномочий на заводе, все же провел совещание, где убеждал работать именно с финской сталью.

После переговоров конструкторы и военные решили провести новые исследования и «отстрел» как целых кусков купленной стали, так и в дальнейшем сварных швов для того, чтобы определить дальнейшие действия. Но эту проверку до сих пор не завершили.

В Институте Патона разными способами сварили несколько образцов стали, проверили швы на прочность и пришли к выводу, что этот металл можно использовать для корпусов бронетранспортера, но только при условии, что вдоль всего шва дополнительно приварят подложку из бронестали. Это снова привело к затягиванию работ.

Таким образом сроки поставки были сорваны, а Минобороны до сих пор не получило БТРы. Заводу за срыв контракта выставили штраф на 82 миллиона гривен. ХКБМ хочет обжаловать штраф в суде, а также судится с Минобороны из-за решения по отбраковке металла.

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