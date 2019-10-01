Нацсовет по ТВ поможет Кабмину сократить количество российского контента

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет помогать Министерству культуры, молодежи и спорта выполнить задание премьер-министра Алексея Гончарука в части регулирования медиа, уменьшение количества фейков и влияния российской пропаганды. Об этом в эфире «Украинского радио» заявил член Нацсовета Сергей Костинский.



Он отметил, что эти задачи в части регулирования медиа больше в компетенции Нацсовета, чем министерства.



«Это реалистично, и я уверен, что это будет выполнено министерством в части создания новых фильмов, кинопродукции. Но что касается регулирования медиа на предмет противодействия российской пропаганде, уменьшение фейков и так далее — то конечно, что это работа Национального совета», — сказал Костинский.



Он пояснил, что такая задача была поставлена министерству, потому что премьер-министр не может давать поручения Нацсовету.



«Нацсовет является независимым конституционным органом, ни один орган государственной власти не может поставить перед нами какие-то задачи, потому что мы сами себе ставим задачу, выполняем их и отчитываемся потом перед парламентом и президентом. Поэтому я могу только сказать, что мы будем помогать Министерству решать и реализовывать те задачи, которые перед ними поставил премьер-министр», — резюмировал Костинский.

Вчера правительство обнародовало план действий на 5 лет. В частности, планируется уделить внимание противодействию информационной агрессии «с целью снижения ее влияния на граждан» путем сокращения потребления контента из России как минимум в два раза.



Для этого в Кабмине хотят усилить информирование жителей оккупированных территорий, создать «надлежащие условия для рынка медиа услуг» и стимулировать создание «качественного информационного пространства».