В столице Калмыкии недовольные жители продолжают выступать против бывшего главы «ДНР»

Жители Элисты (Республика Калмыкия, РФ) устроили молебен о благополучии города. На площади имени Ленина, у Пагоде Семи Дней люди собирались провести флешмоб, однако объявили о молебне из-за предупреждения милиции о «недопустимости нарушений законодательства».



Активист Бадма Бюрчиев заявил, что после молебна жители города все же подадут заявку на проведение санкционированного митинга.



«Мы требовали, чтобы до 1 октября Трапезникова сняли с должности. Мы не были услышаны. Так что сегодня у нас молебен, после которого мы подаем заявку на проведение санкционированного митинга, – сказал активист «Кавказ.Реалиям». – Уверен, что на согласованную акцию выйдет гораздо больше людей, подключится системная оппозиция».



А до этого активисты намерены вести флешмоб в соцсетях – «Так я слышал однажды».



«Это цитата из буддийских сутр. Люди будут рассказывать о кланах, которые присутствуют в горсобрании Элисты. Кто что знает, кто что слышал – о том, кто там чей человек, в горсобрании. Потому что власти нам объясняют, что Трапезников хорош, так как он вне кланов, он с кланами приехал бороться. Вот мы и поможем им бороться с кланами», – добавил Бюричев.



Если же их требование не будет выполнено и тогда, то несогласные готовы начать бессрочную акцию неповиновения, которая будет иметь экономические последствия.



«Но пока что не хотелось бы распространяться о подробностях этого плана», – отметил активист.



По его оценке, 1 октября у Пагоды собралось несколько сотен человек. Они провели молебен, после чего присутствующие выступили. На площади находилась патрульная полиция. Мероприятие продлилось мирно и заняло полтора часа.



Возмущение элистинцев вызвало назначение исполняющим обязанности главы администрации города бывшего члена «ДНР» Дмитрия Трапезникова. Активисты отмечают, что Трапезников не имеет никакого отношения к Калмыкии, а его деятельность на Донбассе многими воспринимается крайне негативно, так что горожане восприняли это назначение как оскорбление.

26 сентября главой администрации города Элиста в Калмыкии (РФ) путем голосования местными депутатами назначен экс-глава группировки «ДНР» Дмитрий Трапезников.



29 сентября жители города Элиста в Калмыкии (РФ) вышли на народный сход в знак протеста против назначения Трапезникова.



С началом вооруженного конфликта на Донбассе Трапезников присоединился к «ДНР». В составе группировки занимал должности зампредседателя «совета министров», а после убийства главы Александра Захарченко 31 августа 2018 года семь дней исполнял обязанности последнего. Трапезникова сменил Денис Пушилин.