В Минске договорились о разведении войск на Донбассе

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Он отметил, что разведение войск будет в Петровском (Донецкая область) и Золотом (Луганская область).

«Хочу успокоить местное население: я гарантирую лично, что вы будете защищены и отвод не повлияет на вашу безопасность», - сказал Зеленский. Он привел в пример разведение в Станице Луганской, где к концу текущего года должны завершить ремонт моста через реку Северский Донец.

Дополняется…