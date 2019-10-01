Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» обыграл итальянскую «Аталанту» в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча в Милане завершилась со счетом 1:2.



На 16-й минуте Андрей Пятов отразил пенальти Йосипа Иличича.



«Аталанта» открыла счет на 28-й минуте благодаря голу Сапаты. «Шахтер» сравнял счет на 44-й минуте: гол забил Мораес.



Уже на пятой добавленной минуте второго тайма победу донецкой команде принес Манор Соломон.