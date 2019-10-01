В центре Киева протестуют против «формулы Штайнмайера»

В Киеве на улице Банковой у стен Офиса президента митингуют несколько сотен сторонников националистических движений Украины. Причиной акции стало заявление президента Украины Владимира Зеленского о согласовании Украиной «формулы Штайнмайера» с другими сторонами переговорного процесса в Минске.

Присутствующие выкрикивают: «Нет капитуляции!». В выступлениях активисты отмечают, что акция носит предупредительный характер, и не исключают, что завтра придут под Верховную Раду.

Лидер партии «Наиональный корпус» Андрей Белецкий заявил о «бессрочной акции против капитуляции», а депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Юрий Сиротюк заявил, что Зеленский совершил государственную измену.

На Майдане также собрались протестующие против «формулы Штайнамайера».

Националисты присоеденились к митингующим на Майдане.

Заняв импровизированную сцену пришедшие начали скандировать «Зелю геть!»