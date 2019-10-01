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О чем договорились в Минске и кого задержала «ДНР». Главное за день

01 октября 2019, 23:43

О чем договорились в Минске и кого задержала «ДНР». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 1 октября, в обзоре «Донбасс: полный доступ».

Политика

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) была достигнута договоренность о начале разведения войск на Донбассе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Разведение сил в Золотом и Петровском начнется 7 октября, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.

В Минске ТКГ также обсудила следующий этап освобождения украинских пленных.

Украинский парламент должен прописать и принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения «формулы Штайнмайера». Трехстороння контактная группа по Украине закрепила «формулу» письмами, а не единым документом, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

В России предупредили: отказ Украины от «формулы Штайнмайера» затормозит процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха, которого голландские следователи хотели допросить по делу о крушении малайзийского «Боинг» в июле 2014 года на Донбассе.

Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич, который был назначен первым заместителем министра экономического развития, не будет курировать группировки «ДНР» и «ЛНР». Об этом журналистам заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Общество

«МВД» при группировке «ДНР» сообщило о задержании двух подозреваемых в убийстве 13-летней жительницы неподконтрольного украинским властям Харцызска. Ими оказались знакомые жертвы.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» начали перепись населения на подконтрольных им территориях. Как пишут сепаратистские ресурсы, предусмотрен поквартирный обход населения. Он будет проводиться с 1 по 14 октября.

Боевые действия

Беспилотник миссии Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ пролетавший над неподконтрольными районами вблизи Петровского, был поврежден вследствие огня из стрелкового оружия. Еще один аппарат был потерян вблизи села Лобачево, после того, как по нему был открыт огонь. Об этом сообщается в отчете миссии.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новые повреждения дома вследствие обстрела в Докучаевске и Донецке.

Права человека

Группировка «ДНР» приговорила жительницу неподконтрольной украинским властям Горловки Марину Чуйкову к 11 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже» в пользу Службы безопасности Украины.


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