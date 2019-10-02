Зеленский приехал в Раду из-за «формулы Штайнмайера»

Президент Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду, где проводит консультации с лидерами парламентских фракций. Об этом сообщили депутаты Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко в эфире телеканала «НАШ».



Консультации связаны со вчерашним согласованием «формулы Штайнмайера» на переговорах в Минске.



Гончаренко отметил, что консультации уже завершились. Сейчас главы фракций проводят заседания для своих депутатов.



По информации телеканала, Зеленский до сих пор находится в здании Верховной Рады. Некоторые депутаты допускают, что президент выступит в зале.



Заседание парламента должно было начаться в 10:00, но из-за консультаций это до сих пор не произошло.