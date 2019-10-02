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В Кремле рассказали, когда будет определена дата «нормандского» саммита

02 октября 2019, 10:49

В Кремле рассказали, когда будет определена дата «нормандского» саммита

Определение сроков проведения встречи лидеров «нормандской четверки» станет возможным только после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил ТАСС помощник президента России Владислав Сурков.

«Окончательное согласование даты саммита "нормандской четверки" произойдет после того, как будет практически завершено и подтверждено разведение сил в Петровском и Золотом. При нормальном развитии событий на это уйдет около двух недель», — сказал он.

Сурков не исключил, что возможна предварительная встреча министров иностранных дел. «После этого все условия, необходимые для проведения встречи лидеров, действительно, будут выполнены», — подчеркнул он.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайра» о предоставлении «особого статуса» ОРДЛО и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения — в Петровском и Золотом. Россия настаивали на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».

ТЕМЫ

Люди
Владислав Сурков
Прочее
Нормандский формат

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