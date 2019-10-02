Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина согласилась на старую «формулу Штайнмайера». Текст

02 октября 2019, 11:11

Украина согласилась на старую «формулу Штайнмайера». Текст

Трехсторонняя контактная группа в Минске 1 октября согласовала окончательный текст «формулы Штайнмайера» в редакции, который был предложен в сентябре. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники. Это подтверждается скан-копиями пяти писем участников переговоров, которые обнародовал российский «Коммерсант».

Обновлено. Пресс-секретарь украинского представителя в ТКГ Леонида Кучмы обнародовала текст письма.

Текст «формулы Штайнмайера»:

«Настоящий Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным Законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии со сложившейся практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дается ответ на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ.

Настоящий Закон продолжает действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группой и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ».

Согласование «формулы Штайнмайера» произошло с помощью пяти писем, потому что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма не захотел подписывать единый документ с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР».

Украинский парламент должен прописать и принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения «формулы Штайнмайера», сообщил президент Владимир Зеленский.

ТЕМЫ

Прочее
формула Штайнмайера
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:12
«ЛНР»: Четыре ребенка пострадали из-за распыления газового баллончика в школе
23:43
О чем договорились в Минске и кого задержала «ДНР». Главное за день
19:21
«Никакой капитуляции». Зеленский рассказал о выборах на Донбассе и «формуле Штайнмайера»
18:20
В столице Калмыкии недовольные жители продолжают выступать против бывшего главы «ДНР»
14:18
В России отрицают, что Бабич будет курировать «ДНР» и «ЛНР»
12:20
«ДНР» и «ЛНР» начали перепись населения. Поинтересуются заработками
12:16
«ДНР» лишила свободы жительницу Горловки на 11 лет. Сыновья добиваются ее освобождения уже больше года
11:58
В РФ объяснили, нужно ли получать права водителям из Донбасса с российскими паспортами
10:57
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Докучаевске и Донецке
08:32
В «ДНР» заявили о задержании подозреваемых в убийстве 13-летней девочки из Харцызска
08:27
Беспилотники ОБСЕ обстреляли над Донбассом. Один аппарат вернуть не удалось
21:26
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:34
В ГПСУ рассказали об изменении правил пересечения линии соприкосновения для детей до 16 лет
11:25
«ДНР» увеличивает длительность комендантского часа
11:22
«ДНР»: Мотоциклист погиб под колесами машины скорой помощи
все новости
12:18
«ДНР»: Боец ВСУ «осужден» на 16 лет тюрьмы
12:10
В «Слуге народа» народа исключают безусловную амнистию для боевиков
11:55
В РФ завершили расследование против экс-нардепа от Партии регионов
11:54
У Зеленского назвали блефом слова глав «Л-ДНР»
11:11
Украина согласилась на старую «формулу Штайнмайера». Текст
10:49
В Кремле рассказали, когда будет определена дата «нормандского» саммита
10:34
Зеленский приехал в Раду из-за «формулы Штайнмайера»
10:12
«ЛНР»: Четыре ребенка пострадали из-за распыления газового баллончика в школе
10:08
Волкер и Йованович дадут показания в Конгрессе
09:43
Главы «Л-ДНР» после согласования «формулы Штайнмайера»: Украина контроль над границей не получит
09:30
СМИ: В США одобрили продажу Украине новой партии Javelin
09:25
Депутаты в Нидерландах потребовали изучить роль Украины в катастрофе MH17
08:54
СМИ: Нежелание Кучмы подписать соглашение с «Л-ДНР» обошли с помощью писем
08:38
Украинская сторона рассказала о прогрессе в восстановлении моста в Станице Луганской
08:13
На Донбассе зафиксировали 13 нарушений «режима тишины», военные не пострадали
все новости
ВИДЕО
«Никакой капитуляции». Зеленский рассказал о выборах на Донбассе и «формуле Штайнмайера»
01 октября, 19:21
В Минске договорились о разведении войск на Донбассе
01 октября, 19:16
Как дети из Донецка и Луганска получают украинское образование ►
01 октября, 14:48
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция