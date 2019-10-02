В «Слуге народа» народа исключают безусловную амнистию для боевиков

Закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе не будет предусматривать безусловной амнистии для боевиков. Об этом заявил нардеп от «Слуги народа», глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, передает «Интерфакс-Украина».



«Тот закон, который есть, лично меня не устраивает, потому что в нем есть положение о безусловной амнистии, в нем есть положение о местной милиции, и так далее, и так далее — все то, чего я не хочу, чтобы было на моей земле. И этого не хочет наша фракция, этого не хочет президент Зеленский», — сказал Яременко, выступая в сессионном зале Рады в среду.



По его словам, у Украины есть свои условия для начала переговоров, в частности, обмен удерживаемыми лицами, разведение сил и прекращение огня, получение контроля над территориями, на которых будут происходить выборы в органы местной власти.



«Именно эти красные линии — это, что будем отстаивать мы, депутаты партии "Слуга народа" тогда, когда действительно дело дойдет до наработки закона об особенностях местного самоуправления», — сказал парламентарий.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайра» о предоставлении «особого статуса» ОРДЛО и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения — в Петровском и Золотом. Россия настаивали на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».