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В «Слуге народа» исключают безусловную амнистию для боевиков

02 октября 2019, 12:10

В «Слуге народа» исключают безусловную амнистию для боевиков

Фото: НАШ.Максі-ТВ / YouTube Фото: НАШ.Максі-ТВ / YouTube

Закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе не будет предусматривать безусловной амнистии для боевиков. Об этом заявил нардеп от «Слуги народа», глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, передает «Интерфакс-Украина».

«Тот закон, который есть, лично меня не устраивает, потому что в нем есть положение о безусловной амнистии, в нем есть положение о местной милиции, и так далее, и так далее — все то, чего я не хочу, чтобы было на моей земле. И этого не хочет наша фракция, этого не хочет президент Зеленский», — сказал Яременко, выступая в сессионном зале Рады в среду.

По его словам, у Украины есть свои условия для начала переговоров, в частности, обмен удерживаемыми лицами, разведение сил и прекращение огня, получение контроля над территориями, на которых будут происходить выборы в органы местной власти.

«Именно эти красные линии — это, что будем отстаивать мы, депутаты партии "Слуга народа" тогда, когда действительно дело дойдет до наработки закона об особенностях местного самоуправления», — сказал парламентарий.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» о предоставлении «особого статуса» ОРДЛО и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения — в Петровском и Золотом. Россия настаивали на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».

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