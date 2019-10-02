У Зеленского заявили, что у «формулы Штайнмайера» нет правового статуса в Украине

У «формулы Штайнмайера» нет правого статуса в Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады от президентской фракции «Слуга народа», глава комитете по вопросам внешней политики Богдан Яременко.



«Нет никакого правового статуса [формулы], нет никаких договоренностей», — сказал он журналистам в кулуарах Рады.



У себя в Facebook Яременко пояснил, что на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске представители Украины не подписывали «формулу Штайнмайера», а только согласовали ее формулировки.



По его словам, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма в письменной форме передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств «нормандского формата» 11 сентября.



«Все остальное — предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, которые принимает Верховная Рада Украины (что дает обществу возможность контроля за тем, что происходит)», — написал депутат.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» о предоставлении «особого статуса» ОРДЛО и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения — в Петровском и Золотом. Россия настаивали на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».



Президент Владимир Зеленский заявил, что теперь украинский парламент должен прописать и принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения «формулы Штайнмайера».



В «Слуге народа» заявили, что начинать подготовку нового законопроекта об особом статусе ОРДЛО до проведения саммита лидеров «нормандской четверки» преждевременно.



Согласование «формулы Штайнмайера» произошло с помощью пяти писем сторон, потому что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма не захотел подписывать единый документ с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР».