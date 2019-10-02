Берлин не называет дату встречи «нормандской четверки»

Согласование «формулы Штайнмайера» дает предпосылки для проведения саммита лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция, Германия). Об этом заявила официальная представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает «Интерфакс-Украина».



«Согласование — это результат активных переговоров внешнеполитических советников глав государств и правительств (стран "нормандского формата"). Это важный шаг на пути к реализации минских договоренностей», — сказала Деммер журналистам в Берлине в среду.



По ее словам, «вчерашнее согласование дает возможность для скорой встречи в «нормандском формате».



«Дату я пока назвать не могу, мы будем держать вас в курсе», — указала Деммер.

Ранее помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что определение сроков проведения встречи лидеров «нормандской четверки» станет возможным только после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.



1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» о предоставлении «особого статуса» ОРДЛО и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения — в Петровском и Золотом. Россия настаивали на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».