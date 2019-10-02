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«Рейтинг»: Более половины украинцев поддерживают мирное урегулирование конфликта на Донбассе

02 октября 2019, 15:48

«Рейтинг»: Более половины украинцев поддерживают мирное урегулирование конфликта на Донбассе

Более половины граждан Украины (57%) поддерживают невоенные меры урегулирования конфликта на Донбассе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре.

34% респондента высказались за прекращение военных действий и признание территорий Донбасса временно оккупированными, замораживание конфликта, 23% — за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины.

В то же время 23% респондентов выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе, 6% — за отделение этих территорий от Украины.

Ввод миротворцев ООН на Донбасс без российского контингента поддерживают 55% участников опроса, против — 26%. Проведение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) выборов после получения контроля над всем Донбассом поддерживают 53% опрошенных, против этого — 19%. За проведение в ОРДЛО местных выборов под контролем ОБСЕ выступают 43%, против — 27%.

При этом ряд инициатив относительно Донбасса не пользуются поддержкой населения. В частности, амнистию тех, кто воюет на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР», не поддерживают 48% респондентов, тогда как 27% — за нее. Против предоставления права местным властям на Донбассе создавать отряды народной милиции высказались 43% участников опроса, за это — 27%. Ввод миротворцев ООН на Донбасс, включая российский контингент, не поддерживают 61%, поддерживают — 17%.

68% респондентов считают Россию страной-агрессором в отношении Украины. 23% придерживаются противоположного мнения, 10% не определились.

Опрос проводился 21-25 сентября среди 2000 респондентов от 18 лет и старше.

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События
конфликт на Донбассе

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