Путин считает, что Зеленскому нужно решить, как развивать отношения с Донбассом

Президент Владимир Зеленский получил тяжелое наследие от своих предшественников, но в первую очередь он должен решить, каким образом украинская власть будет развивать отношения с Донбассом, считает президент России Владимир Путин.



«Это тяжелое наследие, и, конечно, Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего, конечно, нужно решить вопросом с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом», — сказал он на пленарной сессии Российской энергетической недели, передает «Интерфакс».



Путин подчеркнул, что Украина за последние годы оказалась в очень тяжелом состоянии, так как некоторые отрасли промышленности «практически перестали существовать».



«Когда Украина находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства», — заявил президент РФ.

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