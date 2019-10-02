Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Лавров заявил, что Минские соглашения подписывал «лично Порошенко». Это не так

02 октября 2019, 17:22

Лавров заявил, что Минские соглашения подписывал «лично Порошенко». Это не так

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у него вызвала опасения реакция ряда украинских политиков на согласование «формулы Штайнмайера».

Лавров напомнил, что согласование формулы произошло вчера путем подписываня отдельных для каждого участника Трехсторонней контактной группы писем.

«Все участники контактной группы подписали формулу, правда, сделали это на раздельных листах бумаги. Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить подпись рядом с подписями других участников», — сказал глава МИД РФ Лавров на заседании дискуссионного клуба «Валдай».



Лавров выразил надежду, что это «чисто такая протокольно-косметическая история». Однако сразу уточнил: «Вернее, я так надеялся. Последующая реакция в Киеве меня насторожила». Глава МИД РФ предположил, что выступления противников подписания «формулы Штайнмайера» в Киеве связаны с нежеланием «терять аргумент в отстаивании националистически ориентированной идентичности».

Он отметил,что среди пртитвников «формулы Штайнмайера» — пятый президент Петр Порошенко. «Но подписывал Минские договоренности лично Порошенко», — добавил Лавров.

На самом деле подпись Порошенко, как и подписи дргих лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) не стоят под документами, которые составляют Минские соглашения (Минский протокол, Комплекс мер по выполнению Минских соглашений). Эти документы подписывали на тот момент участники Трехсторонней контактной группы: Хайди Тальявини (ОБСЕ), Леонид Кучма (Украина), Михаил Зурабов (Россия), Александр Захарченко («ДНР»), Игорь Плотницкий («ЛНР»).

Однако Минские соглашения перед подписанием участниками ТКГ действительно согласовывались главами государств.

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:12
«ЛНР»: Четыре ребенка пострадали из-за распыления газового баллончика в школе
23:43
О чем договорились в Минске и кого задержала «ДНР». Главное за день
19:21
«Никакой капитуляции». Зеленский рассказал о выборах на Донбассе и «формуле Штайнмайера»
18:20
В столице Калмыкии недовольные жители продолжают выступать против бывшего главы «ДНР»
14:18
В России отрицают, что Бабич будет курировать «ДНР» и «ЛНР»
12:20
«ДНР» и «ЛНР» начали перепись населения. Поинтересуются заработками
12:16
«ДНР» лишила свободы жительницу Горловки на 11 лет. Сыновья добиваются ее освобождения уже больше года
11:58
В РФ объяснили, нужно ли получать права водителям из Донбасса с российскими паспортами
10:57
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Докучаевске и Донецке
08:32
В «ДНР» заявили о задержании подозреваемых в убийстве 13-летней девочки из Харцызска
08:27
Беспилотники ОБСЕ обстреляли над Донбассом. Один аппарат вернуть не удалось
21:26
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:34
В ГПСУ рассказали об изменении правил пересечения линии соприкосновения для детей до 16 лет
11:25
«ДНР» увеличивает длительность комендантского часа
11:22
«ДНР»: Мотоциклист погиб под колесами машины скорой помощи
все новости
17:59
Меркель: Прогресс по «формуле Штайнмайера» есть, снимать с РФ санкции рано
17:43
МИД ФРГ: саммит «нормандской четверки» состоится, скорее всего, в Париже
17:22
Лавров заявил, что Минские соглашения подписывал «лично Порошенко». Это не так
17:13
Опрос: 60% украинцев не смогли оценить «формулу Штайнмайера»
16:36
Путин считает, что Зеленскому нужно решить, как развивать отношения с Донбассом
15:48
«Рейтинг»: Более половины украинцев поддерживают мирное урегулирование конфликта на Донбассе
15:24
Путин назвал условие подписания контракта с Украиной на транзит газа
14:57
СМИ: Генпрокуратура готовит подозрение Порошенко и ряду депутатов
14:33
СБУ расследует массовую выдачу паспортов других государств жителям Донбасса и Западной Украины
14:33
Берлин не называет дату встречи «нормандской четверки»
13:57
У Зеленского заявили, что у «формулы Штайнмайера» нет правового статуса в Украине
13:45
У Путина оценили согласование «формулы Штайнмайера»
13:24
СМИ: Зеленский отказался говорить о «формуле Штайнмайера» с трибуны Рады
12:38
В «Слуге народа» считают, что писать закон об «особом статусе» Донбасса пока рано
12:18
«ДНР»: Боец ВСУ «осужден» на 16 лет тюрьмы
все новости
ВИДЕО
«Никакой капитуляции». Зеленский рассказал о выборах на Донбассе и «формуле Штайнмайера»
01 октября, 19:21
В Минске договорились о разведении войск на Донбассе
01 октября, 19:16
Как дети из Донецка и Луганска получают украинское образование ►
01 октября, 14:48
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция