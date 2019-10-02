Лавров заявил, что Минские соглашения подписывал «лично Порошенко». Это не так

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у него вызвала опасения реакция ряда украинских политиков на согласование «формулы Штайнмайера».



Лавров напомнил, что согласование формулы произошло вчера путем подписываня отдельных для каждого участника Трехсторонней контактной группы писем.



«Все участники контактной группы подписали формулу, правда, сделали это на раздельных листах бумаги. Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить подпись рядом с подписями других участников», — сказал глава МИД РФ Лавров на заседании дискуссионного клуба «Валдай».







Лавров выразил надежду, что это «чисто такая протокольно-косметическая история». Однако сразу уточнил: «Вернее, я так надеялся. Последующая реакция в Киеве меня насторожила». Глава МИД РФ предположил, что выступления противников подписания «формулы Штайнмайера» в Киеве связаны с нежеланием «терять аргумент в отстаивании националистически ориентированной идентичности».



Он отметил,что среди пртитвников «формулы Штайнмайера» — пятый президент Петр Порошенко. «Но подписывал Минские договоренности лично Порошенко», — добавил Лавров.



На самом деле подпись Порошенко, как и подписи дргих лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия) не стоят под документами, которые составляют Минские соглашения (Минский протокол, Комплекс мер по выполнению Минских соглашений). Эти документы подписывали на тот момент участники Трехсторонней контактной группы: Хайди Тальявини (ОБСЕ), Леонид Кучма (Украина), Михаил Зурабов (Россия), Александр Захарченко («ДНР»), Игорь Плотницкий («ЛНР»).



Однако Минские соглашения перед подписанием участниками ТКГ действительно согласовывались главами государств.