Меркель: Прогресс по «формуле Штайнмайера» есть, снимать с РФ санкции рано

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала прогрессом согласование «формулы Штайнмайера», но заявила, что говорить о возможном снятии санкций с России пока преждевременно. Об этом она сказала журналистам в Берлине, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может состояться встреча [в «нормандском формате»] на уровне глав государств и правительств», - подчеркнула она.



В «нормандский формат» по урегулированию ситуации в Донбассе входят Украина, Германия, Франция, Россия.



Следующий саммит «нормандского формата» пройдет в Париже, сообщила также канцлер Германии.



«Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, в этот раз это будет Париж», - сказала Меркель.