ЮНИСЕФ: От мин в Донбассе с 2014 года погибли 38 детей

С 2014 года на Донбассе по меньшей мере 38 детей погибли, еще 128 были ранены в результате разрыва мин, боеприпасов и других взрывоопасных остатков войны. Об этом свидетельствуют данные ЮНИСЕФ.



«Еще в сотнях семей с детьми кто-то из членов семьи пострадал от мин и ВЗВ. Приведенные цифры отражают только подтвержденные данные, фактически таких случаев, к сожалению, гораздо больше», - заявили в ЮНИСЕФ.



В организации подсчитали, что более 200 000 детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии соприкосновения, которая загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны.