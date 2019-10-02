Житель Северодонецка получил условный срок за антиукраинские призывы в соцсетях

Житель Северодонецка осужден к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытательным срок за распространение в соцсетях публичных антиукраинских призывов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



«Указанное лицо в течение 2018 года систематически размещало в социально-ориентированной сети «Вконтакте» тексты с публичными антиукраинскими призывами, в которых террористические организации «ЛНР» и «ДНР» признавались независимыми республиками и входили в состав Российской Федерации», - говорится в сообщении.



В прокуратуре отметили, что обвиняемый полностью признал свою вину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.



Приговором Северодонецкого городского суда Луганской области мужчина осужден к наказанию в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.