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В «ДНР» заверили, что их пенсию можно будет и дальше получать по украинскому паспорту

03 октября 2019, 08:52

В «ДНР» заверили, что их пенсию можно будет и дальше получать по украинскому паспорту

В группировке «ДНР» обещают, что жители подконтрольной им территории смогут и в дальнейшем получать местную пенсию по украинским паспортам. Об этом заявила председатель «пенсионного фонда ДНР» Галина Сагайдакова, передает сепаратистский телеканал «Юнион».

По ее словам, никакие изменения в «законодательство» не вносились. Принимаются как паспорта гражданина Украины, так и «паспорта ДНР».

Так Сагайдакова прокомментировала информацию, которую распространяют в соцсетях, что якобы с 1 марта 2020 года местная пенсия будет выплачиваться только обладателям «паспортов ДНР».

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