Боевики не дают общаться сотрудникам учебных заведений с ОБСЕ без своего разрешения

Боевики запрещают сотрудникам учебных заведений на неподконтрольной территории Луганской и Донецкой областей с наблюдателями ОБСЕ без письменного разрешения. Об этом сообщается в отчете миссии.



«30 сентября сотрудники учебного заведения, расположенного в неподконтрольном правительстве районе Луганской области, сообщили команде СММ, что им не разрешено общаться с наблюдателями и что команде Миссии следует направлять любые возможные запросы лицам, которым принадлежит фактический контроль», - говорится в отчете.



Также сотрудники трех учебных заведений в неподконтрольных правительству районах Донецкой области рассказали, что им нельзя общаться с наблюдателями без письменного разрешения.