Посол США заявил об отмене «больших планов» по встречам Путина и Трампа из-за ситуации вокруг Украины

Взаимные визиты президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа не состоялись в этом году из-за ситуации вокруг Украины. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал покидающий Россию посол США Джон Хантсман.



Дипломат подтвердил, что Путин мог посетить Вашингтон в начале года, а Трамп — приехать в Россию во второй его половине.



Планы лидеров США и России изменились из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. «Да. Я не буду вдаваться в детали, но у нас были большие планы», — сказал Хантсман.



По словам посла США, после освобождения арестованных Россией украинских моряков открылись «новые возможности для переговоров в «нормандском формате» и прогресса в выполнении Минских договоренностей». Вашингтон считает этот процесс важным, отметил дипломат, так как от «прогресса на украинском направлении» зависит нормализация отношений между США и Россией.



Отвечая на вопрос о том, стремятся ли Соединенные Штаты стать частью «нормандского формата», Хантсман ответил, что США «готовы вносить вклад в общее дело». «Не время спекулировать о том, кто куда может войти или выйти. Есть процесс. Есть договоренности, которые необходимо выполнять. США в любом случае являются заинтересованной стороной — и неважно, мы внутри [этого процесса] или где-то рядом», — сказал он.