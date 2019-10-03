В Мариуполе на заводе Ахметова погиб рабочий, еще один получил ранения

В Мариуполе в ночь на 3 октября на металлургическом комбинате ММК им. Ильича произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий, еще один получил ранения. Об этом сообщает 0629.



«ЧП случилось сегодня в ЛПЦ- 1700. По словам очевидцев, работники подрядной организации краном перевозили экскаватор. Однако трос не выдержал и оборвался. В результате пострадали два человека. Один мужчина погиб, еще один рабочий травмировался и был госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении.



В пресс-службе «Метинвеста» факт несчастного случая подтвердили.



Как сообщили 0629 в пресс-службе полиции, по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 272 «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей» Уголовного кодекса Украины.



По данным прокуратуры Донецкой области, 3 октября, примерно в 01:00, в одном из цехов предприятия при перевозке гидравлического подъемника оборвалась его металлическое крепление, вследствие чего подъемник весом около 3 тонн сорвался с 3 метров и придавил 41-летнего бригадира, который осуществлял координацию работ за подчиненными работниками.

«От полученных травм мужчина погиб на месте, а его 38-летнего коллегу-монтажника, который находился рядом, госпитализированы в хирургическое отделение «Областной больницы интенсивного лечения» г. Мариуполя с повреждениями позвоночника», - говорится в сообщении.