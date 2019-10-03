Украина возобновила покупку электричества в России

С 1 октября Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России впервые с 2015 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на комментарий «Укрэнерго».



Электричество из России продается на украинском рынке «на сутки вперед». Одной из первых компаний, которая купила российскую электроэнергию, стала «Днепразот», которая входит в группу «Приват» Игоря Коломойского.



Импорт электроэнергии из РФ стал возможным после запуска нового рынка электричества в Украине, который работает с 1 июля 2019 года. Последний раз электричество из России в 2015 году импортировала российская компания «Интер РАО», которая через Украину поставляла его в аннексированный Крым.