Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина возобновила покупку электричества в России

03 октября 2019, 11:35

Украина возобновила покупку электричества в России

С 1 октября Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России впервые с 2015 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на комментарий «Укрэнерго».

Электричество из России продается на украинском рынке «на сутки вперед». Одной из первых компаний, которая купила российскую электроэнергию, стала «Днепразот», которая входит в группу «Приват» Игоря Коломойского.

Импорт электроэнергии из РФ стал возможным после запуска нового рынка электричества в Украине, который работает с 1 июля 2019 года. Последний раз электричество из России в 2015 году импортировала российская компания «Интер РАО», которая через Украину поставляла его в аннексированный Крым.

ТЕМЫ

Прочее
Электроэнергия Россия-Украина Рынок электроэнергии
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:42
«ДНР» решила отправить в тюрьму на 30 лет солдата ВСУ
10:50
«Формула Штайнмайера»: на что согласилась Украина? ►
09:28
В Луганске «минировали» здания кондитерской фабрики и университета внутренних дел
09:16
Боевики не дают общаться сотрудникам учебных заведений с ОБСЕ без своего разрешения
08:52
В «ДНР» заверили, что их пенсию можно будет и дальше получать по украинскому паспорту
10:12
«ЛНР»: Четыре ребенка пострадали из-за распыления газового баллончика в школе
23:43
О чем договорились в Минске и кого задержала «ДНР». Главное за день
19:21
«Никакой капитуляции». Зеленский рассказал о выборах на Донбассе и «формуле Штайнмайера»
18:20
В столице Калмыкии недовольные жители продолжают выступать против бывшего главы «ДНР»
14:18
В России отрицают, что Бабич будет курировать «ДНР» и «ЛНР»
12:20
«ДНР» и «ЛНР» начали перепись населения. Поинтересуются заработками
12:16
«ДНР» лишила свободы жительницу Горловки на 11 лет. Сыновья добиваются ее освобождения уже больше года
11:58
В РФ объяснили, нужно ли получать права водителям из Донбасса с российскими паспортами
10:57
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Докучаевске и Донецке
08:32
В «ДНР» заявили о задержании подозреваемых в убийстве 13-летней девочки из Харцызска
все новости
13:01
Порошенко не пришел на допрос в ГБР относительно поездки на Мальдивы
12:42
«ДНР» решила отправить в тюрьму на 30 лет солдата ВСУ
11:53
С начала года более 30 человек умерли во время пересечения линии соприкосновения на Донбассе
11:35
Украина возобновила покупку электричества в России
10:53
В Мариуполе на заводе Ахметова погиб рабочий, еще один получил ранения
10:50
«Формула Штайнмайера»: на что согласилась Украина? ►
10:13
В СБУ заявили о разоблачении попытки вербовки иностранца «спецслужбами ДНР»
10:10
Посол США заявил об отмене «больших планов» по встречам Путина и Трампа из-за ситуации вокруг Украины
09:41
Красный крест отправил на неподконтрольную территорию более 200 тонн «гуманитарки»
09:28
В Луганске «минировали» здания кондитерской фабрики и университета внутренних дел
09:16
Боевики не дают общаться сотрудникам учебных заведений с ОБСЕ без своего разрешения
08:52
В «ДНР» заверили, что их пенсию можно будет и дальше получать по украинскому паспорту
08:25
Глава МИД РФ назвал «формулу Штайнмайера» компромиссом к Минским соглашениям
08:11
На Донбассе ранен украинский военный
23:00
Зеленский определил приоритеты комиссии по правовой реформе
все новости
ВИДЕО
«Формула Штайнмайера»: на что согласилась Украина? ►
03 октября, 10:50
«Никакой капитуляции». Зеленский рассказал о выборах на Донбассе и «формуле Штайнмайера»
01 октября, 19:21
В Минске договорились о разведении войск на Донбассе
01 октября, 19:16
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция