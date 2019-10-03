Порошенко не пришел на допрос в ГБР относительно поездки на Мальдивы

Пятый президент Украины Петр Порошенко снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом заявила пресс-секретарь ГБР, передает «Интерфакс-Украина».



Порошенко вызвали на допрос в качестве свидетеля. Он должен был дать показания по делу о возможной организации незаконного пересечения украинской границы с использованием поддельных документов.



В январе 2018 года Петр Порошенко с семьей тайно отдыхал на Мальдивах. Впоследствии Порошенко заявил, что деньги, потраченные на поездку, были его личными.



Журналисты проекта «Схемы», подсчитав, сколько стоят перелет, проживание, а также объем дополнительных расходов семьи главы государства на курорте, пришли к выводу, что стоимость отдыха на Мальдивских островах составила около 500 тысяч долларов.