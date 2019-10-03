«Шахтер» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины

Донецкий «Шахтер» встретится с киевским «Динамо» в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины. Сегодня состоялась жеребьевка данной стадии турнира.
Матч между «Динамо» и «Шахтером» состоится 30 октября в Киеве.
Все пары 1/8 финала Кубка Украины:
«Динамо» — «Шахтер»
«Александрия — «Заря»
«Николаев» — «Десна»
«Минай» — «Львов»
«Олимпик» — «Мариуполь»
«Ворскла» — «Колос»
«Альянс» — «Горняк-Спорт»
«Ингулец» — «Днепр-1»
«Шахтер» является 13-кратным обладателем Кубка Украины, «Динамо» выигрывало этот трофей 11 раз в истории.