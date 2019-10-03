«Днепровский меткомбинат» Ахметова приостановил работу

Один из крупнейших металлургических комбинатов Украины - «Днепровский меткомбинат» — сократил основные производственные мощности из-за снижения рентабельности и нехватки оборотных средств. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«С целью сокращения текущих расходов комбината, а также сохранения рабочих мест администрацией предприятия принято решение не вводить в работу остановленные ранее на ремонт ДП-9, ГП-12 - в доменном цехе, кислородный конвертор №1, МНЛЗ-3 - в конвертерном», - говорится в сообщении.



По данным предприятия, работников завода частично перевели на вспомогательные работы, а частично - вывели в простой.



«Днепровский меткомбинат» производит чугун, сталь и прокат. Комбинат основали в 1889 году, на нем работает 9,5 тысяч работников.



По данным журналистов «Экономической правды», комбинат номинально принадлежит украинскому олигарху Сергею Таруте, однако с 2018 года все имущество у него выкупил «Днепровский коксохимический завод», принадлежащий компании «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского.