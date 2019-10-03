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Данилюк рассказал, что ушел из СНБО из-за ПриватБанка и предложил Богдану уволиться

03 октября 2019, 17:14

Данилюк рассказал, что ушел из СНБО из-за ПриватБанка и предложил Богдану уволиться

Бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр рассказал в интервью BBC, что написал заявление об отставке из-за ситуации вокруг ПриватБанка.

«В течение последних недель произошли события, которые вызвали огромный резонанс. Это касается и обысков в ПриватБанке, и поджога машины, и дома [экс-главы Нацбанка] Валерии Гонтаревой. Также есть определенный прогресс в судах [касательно отмены национализации ПриватБанка]», — отметил он.

По словам Данилюка, такая концентрация событий послала «очень негативный сигнал». «И я как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании, когда заявлял, что буду делать все, чтобы влияние [экс-владельца ПриватБанка Игоря] Коломойского в Украине было ограниченным, конечно, я не мог на это не реагировать. Это был вопрос не только репутации, это был вопрос ценностей. И поэтому это стало последней каплей», — подчеркнул он.

Также Данилюк считает, что главе Офиса президента и бывшему адвокату Коломойского Андрею Богдану следуют уйти в отставку из-за конфликта интересов.

«В профессиональном мире, где все основано на профессиональных стандартах, если человек является адвокатом, то конфликта интересов ты должен избегать. И если ты этого сделать не можешь, то должен подать в отставку», — заявил Данилюк.

На прямой вопрос, является ли Богдан человеком Коломойского, бывший секретарь СНБО отказался ответить.

«Это не имеет значения в данный момент. Сейчас я стараюсь в этом контексте быть максимально нейтральным, смотреть на это со стороны. Мое видение — что действительно есть конфликт интересов и его необходимо устранить. Потому что если его не устранить, то тогда не будет доверия к любым происходящим процессам. Чисто профессиональная позиция... Богдан должен написать уже не шуточное, а реальное заявление, как это сделал я. И все», — заявил он.

Данилюк признал, что у него с Богданом «напряженные отношения» и это связано не только с ПриватБанком. «Мы просто с ним совершенно разные ценности имеем, разные подходы, разный бэкграунд. Я просто полжизни прожил за границей, видел, как все работает в развитых странах. То есть хочу, чтобы Украина была успешной, и понимаю, что для этого необходимо. Чтобы строилась прозрачная власть, чтобы были независимые институты. Мы здесь привыкли, что у нас у всех есть телефоны и мы сейчас кого надо наберем и "порешаем" сейчас. Это точно — прошлое, и это то, что тянет Украину назад. Люди, которые приносят это в новую власть, они несут чрезвычайные риски», — сказал он.

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