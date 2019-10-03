«ЛНР»: Пострадавшую от взрыва гранаты девочку отправят лечиться в Москву

Пострадавшую от взрыва гранаты в подконтрольном «ЛНР» селе Черногоровка (ранее Красная Заря) Луганской области девочку отправят лечиться в Москву. Об этом заявила представительница организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева.



Она отметила, что восьмилетняя Анастасия Ковалева получила тяжелое проникающее осколочное ранение глаза.



По ее словам, ранения у остальных пострадавших четверых детей легкие, у них нет никаких важных повреждений.

29 сентября на территории временно неподконтрольной территории Луганской области в селе Красная Заря (после декоммунизации - Черногоровка) от взрыва боевой гранаты пострадали пятеро детей возрастом от семи до 13 лет.