Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ЛНР»: Пострадавшую от взрыва гранаты девочку отправят лечиться в Москву

03 октября 2019, 18:02

«ЛНР»: Пострадавшую от взрыва гранаты девочку отправят лечиться в Москву

Пострадавшую от взрыва гранаты в подконтрольном «ЛНР» селе Черногоровка (ранее Красная Заря) Луганской области девочку отправят лечиться в Москву. Об этом заявила представительница организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева.

Она отметила, что восьмилетняя Анастасия Ковалева получила тяжелое проникающее осколочное ранение глаза.

По ее словам, ранения у остальных пострадавших четверых детей легкие, у них нет никаких важных повреждений.

29 сентября на территории временно неподконтрольной территории Луганской области в селе Красная Заря (после декоммунизации - Черногоровка) от взрыва боевой гранаты пострадали пятеро детей возрастом от семи до 13 лет.

ТЕМЫ

Организации
ЛНР
Прочее
Взрыв Граната
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:02
«ЛНР»: Пострадавшую от взрыва гранаты девочку отправят лечиться в Москву
14:02
Как продвигается ремонт моста в Станице Луганской ►
12:42
«ДНР» решила отправить в тюрьму на 30 лет солдата ВСУ
10:50
«Формула Штайнмайера»: на что согласилась Украина? ►
09:28
В Луганске «минировали» здания кондитерской фабрики и университета внутренних дел
09:16
Боевики не дают общаться сотрудникам учебных заведений с ОБСЕ без своего разрешения
08:52
В «ДНР» заверили, что их пенсию можно будет и дальше получать по украинскому паспорту
10:12
«ЛНР»: Четыре ребенка пострадали из-за распыления газового баллончика в школе
23:43
О чем договорились в Минске и кого задержала «ДНР». Главное за день
19:21
«Никакой капитуляции». Зеленский рассказал о выборах на Донбассе и «формуле Штайнмайера»
18:20
В столице Калмыкии недовольные жители продолжают выступать против бывшего главы «ДНР»
14:18
В России отрицают, что Бабич будет курировать «ДНР» и «ЛНР»
12:20
«ДНР» и «ЛНР» начали перепись населения. Поинтересуются заработками
12:16
«ДНР» лишила свободы жительницу Горловки на 11 лет. Сыновья добиваются ее освобождения уже больше года
11:58
В РФ объяснили, нужно ли получать права водителям из Донбасса с российскими паспортами
все новости
19:49
Зеленский призвал протестующих не поддаваться на манипуляции из-за «формулы Штайнмайера»
18:57
Трамп: Украина и США должны начать расследование против Байдена
18:22
Журналист получил «приглашение» в Луганск после съемки блокпоста «ЛНР»
18:02
«ЛНР»: Пострадавшую от взрыва гранаты девочку отправят лечиться в Москву
17:20
В ЕС назвал условия, при которых возможны выборы на Донбассе
17:14
Данилюк рассказал, что ушел из СНБО из-за ПриватБанка и предложил Богдану уволиться
16:37
«Днепровский меткомбинат» Ахметова приостановил работу
15:40
Трамп назвал Украину «большой стеной» между Европой и Россией
15:28
Евросоюз разъяснил правила получения виз жителями Донбасса с российскими паспортами
15:09
«Шахтер» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка Украины
14:44
Новым секретарем СНБО стал выходец из Луганской области
14:02
Как продвигается ремонт моста в Станице Луганской ►
13:50
СМИ: У Зеленского хотят закончить войну на Донбассе за год. Надеются на местные выборы
13:44
​ФСБ России заявило о задержании украинца, который пытался «незаконно попасть в Крым»
13:01
Порошенко не пришел на допрос в ГБР относительно поездки на Мальдивы
все новости
ВИДЕО
Как продвигается ремонт моста в Станице Луганской ►
03 октября, 14:02
«Формула Штайнмайера»: на что согласилась Украина? ►
03 октября, 10:50
«Никакой капитуляции». Зеленский рассказал о выборах на Донбассе и «формуле Штайнмайера»
01 октября, 19:21
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция