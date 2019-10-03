Журналист получил «приглашение» в Луганск после съемки блокпоста «ЛНР»

Журналист получил СМС от неизвестного абонента с приглашением приехать в неподконтрольный украинским властям Луганск после съемки сюжета у разрушенного моста в Станице Луганской. Съемка велась журналистом-фрилансером для видео-проекта «Новостей Донбасса» ОТВД.



В частности, съемочная группа снимала другую сторону моста, где расположен блокпост группировки «ЛНР». Через пять минут их начали снимать прибывшие туда сотрудники сепаратистского телеканала «Луганск 24». После этой съемки одному из журналистов приходили СМС, в которых говорилось, что его «видели на мосту» и «ждут в гости» в Луганск. Кто отправил сообщения и откуда взяли номер телефона, неизвестно.

Сюжет ОТВД: