Трамп: Украина и США должны начать расследование против Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что и Украине и Китаю следовало бы начать расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его компаний. Об этом передаёт «Интерфакс-Украина».

«Если бы они (украинская сторона) были бы честны в этом вопросе, они начали бы масштабное расследование в отношении Байдена», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста.

«Таким же образом Китаю следует начать расследование деятельности Байдена, потому что произошедшее в Китае — то же самое, что случилось с Украиной», — отметил президент.