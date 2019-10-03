Опрос: почти половина украинцев не поддерживает амнистию для боевиков

Более половины украинцев поддерживают невоенные меры разрешения конфликта на Донбассе. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», передает «Интерфакс-Украина».



34% выступают за прекращение военных действий и признание неподконтрольных территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 23% — за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины.



23% выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе и только 6% — за отделение этих территорий от Украины.



Введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента, поддерживают 55%, против — 26% опрошенных. Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов после получения контроля над всей оккупированной территорией поддерживают 53%, не поддерживают — 19%. Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов под контролем ОБСЕ поддерживают 43% опрошенных, не поддерживают — 27%.



Амнистию боевикам не поддерживают 48%, поддерживают — 27%. Предоставление права местным советам создавать отряды народной милиции не поддерживают 43%, поддерживают — 27%. Введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, включая российский контингент, не поддерживают 61%, поддерживают — 17%.



68% опрошенных считают Россию страной-агрессором в отношении Украины. 23% — противоположного мнения, 10% — не определились.



Опрос проводился 21-25 сентября среди 2000 респондентов.