На Донбассе погиб украинский военный

За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Отмечается, что он был смертельно ранен во время обстрела со стороны боевиков. Обстоятельства случившегося выясняются рабочей группой военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.



По информации штаба, всего за минувшие сутки боевики 41 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, противник обстрелял позиции украинских военных Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Огонь открывали у Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Пищевика, Авдеевки, Песок, Верхнеторецкого, Березового, Каменки, Марьинки.



Также обстрелам подверглись позиции у Луганского, Крымского, Новолуганского, Орехово, Пивденного, Троицкоо, Хутора Вильного, Золотого, Попасной.



С начала текущих суток боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.