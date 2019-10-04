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Глава МИД Украины анонсировал масштабный обмен пленных на следующей неделе

04 октября 2019, 08:02

Глава МИД Украины анонсировал масштабный обмен пленных на следующей неделе

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что на следующей неделе планируется масштабный обмен пленных. Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу» на «1+1».

«Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время я надеюсь, это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен», — заявил министр. 

По словам Пристайко, «формула Штайнмайера» — это часть процесса, который начал президент Владимир Зеленский.

«Время от времени мы шутим, что это "план Зеленского". В общих чертах — это попытка дотянуться до народа, который остался за линией соприкосновения, восстановить мосты, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть пленников, которые сидят за решеткой в России, оккупированном Крыму, на неподконтрольном Донбассе», — подчеркнул глава МИД.

Других деталей по обмену Пристайко не раскрыл.

7 сентября между Украиной и Россией прошел обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35.

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