Горняков двух шахт под Донецком вывели на поверхность из-за аварии

Шахтеры двух угледобывающих предприятий в Кировском и Ждановке под Донецком были выведены на поверхность по причине остановки вентиляторов главного проветривания. Об этом сообщили в «министерстве угля и энергетики» при группировке «ДНР».



«Вчера около 18:00 на подстанции Харцызская 110 была аварийное отключение, в связи с этим возникли перебои в электроснабжении шахты "Комсомолец Донбасса" и шахты "Ждановская". На них остановились вентиляторы главного проветривания и шахтеры, по стандартной схеме при таких ситуациях, были выведены на-гора», – говорится в сообщении.



Отмечается, что никто из сотрудников шахт не пострадал. Горноспасатели оказали помощь выходящим из шахт горнякам.



Примерно через час энергетики справились с аварией и восстановили энергоснабжение предприятий. Сейчас угледобывающие предприятия работают в штатном режиме.