Рада сформировала новый состав ЦИК с большинством от «Слуги народа»

Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комисии. В утвержденном списке, который подавал президент Владимир Зеленский, 17 кандидатур, 12 из которых представляют правящую партию «Слуга народа», 2 — «Оппозиционная платформу — Жа жизнь», по одному — «Голос», «Батькивщина» и «Европейская солидарность».
Согласно процедуре, за каждого кандидата народные депутаты голосовали отдельно.
Члены ЦИК от «Слуги народа»:
• Оксана Боярчук;
• Елена Гатауллина;
• Виталий Грень;
• Олег Диденко;
• Андрей Евстигнеев;
• Ирина Ефремова;
• Александра Кармаза;
• Павел Любченко;
• Владимир Перепелюк;
• Виталий Плукарь;
• Сергей Постивый;
• Юрий Фрицкий.
Члены ЦИК от «Оппозиционной платформы — За жизнь»:
•Сергей Дубовик;
•Юрий Мирошниченко.
Члены ЦИК от «Голоса» — Юрий Буглака, от «Европейской солидарности» — Андрей Гевко, от «Батькивщины» — Виктория Глущенко.
Состав Центризбиркома избран на 7 лет.
13 сентября Верховная Рада уволила весь состав ЦИК, несмотря на то, что он не проработал и одного года с семи, предусмотренных законом.