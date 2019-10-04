Рада сформировала новый состав ЦИК с большинством от «Слуги народа»

Верховная Рада назначила новый состав Центральной избирательной комисии. В утвержденном списке, который подавал президент Владимир Зеленский, 17 кандидатур, 12 из которых представляют правящую партию «Слуга народа», 2 — «Оппозиционная платформу — Жа жизнь», по одному — «Голос», «Батькивщина» и «Европейская солидарность».



Согласно процедуре, за каждого кандидата народные депутаты голосовали отдельно.



Члены ЦИК от «Слуги народа»:

• Оксана Боярчук;

• Елена Гатауллина;

• Виталий Грень;

• Олег Диденко;

• Андрей Евстигнеев;

• Ирина Ефремова;

• Александра Кармаза;

• Павел Любченко;

• Владимир Перепелюк;

• Виталий Плукарь;

• Сергей Постивый;

• Юрий Фрицкий.



Члены ЦИК от «Оппозиционной платформы — За жизнь»:

•Сергей Дубовик;

•Юрий Мирошниченко.



Члены ЦИК от «Голоса» — Юрий Буглака, от «Европейской солидарности» — Андрей Гевко, от «Батькивщины» — Виктория Глущенко.



Состав Центризбиркома избран на 7 лет.

13 сентября Верховная Рада уволила весь состав ЦИК, несмотря на то, что он не проработал и одного года с семи, предусмотренных законом.