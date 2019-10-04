В 2020 году русскоязычные школы перейдут на украинский

С сентября 2020 года в Украине русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад в эфире телеканала «Прямой».



«Русскоязычные школы еще есть. Но с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», — сказала она.



Министр отметила, что школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, — перейдут на украинский с сентября 2023 года.



«И тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить. Однако в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет — родной язык на родном языке. Если мы говорим о российском меньшинстве, то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы», — подчеркнула Новосад.



По языковому вопросу на неподконтрольных территориях Донбасса у Минобразования пока нет стратегии, отметила она. По словам министра, сейчас правительство нацелено прежде всего на решение гуманитарных вопросов Донбасса.