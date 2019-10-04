Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В 2020 году русскоязычные школы перейдут на украинский

04 октября 2019, 11:58

В 2020 году русскоязычные школы перейдут на украинский

С сентября 2020 года в Украине русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад в эфире телеканала «Прямой».

«Русскоязычные школы еще есть. Но с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения», — сказала она.

Министр отметила, что школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, — перейдут на украинский с сентября 2023 года.

«И тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить. Однако в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет — родной язык на родном языке. Если мы говорим о российском меньшинстве, то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы», — подчеркнула Новосад.

По языковому вопросу на неподконтрольных территориях Донбасса у Минобразования пока нет стратегии, отметила она. По словам министра, сейчас правительство нацелено прежде всего на решение гуманитарных вопросов Донбасса.

ТЕМЫ

Люди
Анна Деревянко
Организации
Министерство образования и науки
Прочее
Украинизация украинский язык русский язык

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:14
Горняков двух шахт под Донецком вывели на поверхность из-за аварии
00:22
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:02
«ЛНР»: Пострадавшую от взрыва гранаты девочку отправят лечиться в Москву
14:02
Как продвигается ремонт моста в Станице Луганской ►
12:42
«ДНР» решила отправить в тюрьму на 30 лет солдата ВСУ
10:50
«Формула Штайнмайера»: на что согласилась Украина? ►
09:28
В Луганске «минировали» здания кондитерской фабрики и университета внутренних дел
09:16
Боевики не дают общаться сотрудникам учебных заведений с ОБСЕ без своего разрешения
08:52
В «ДНР» заверили, что их пенсию можно будет и дальше получать по украинскому паспорту
10:12
«ЛНР»: Четыре ребенка пострадали из-за распыления газового баллончика в школе
23:43
О чем договорились в Минске и кого задержала «ДНР». Главное за день
19:21
«Никакой капитуляции». Зеленский рассказал о выборах на Донбассе и «формуле Штайнмайера»
18:20
В столице Калмыкии недовольные жители продолжают выступать против бывшего главы «ДНР»
14:18
В России отрицают, что Бабич будет курировать «ДНР» и «ЛНР»
12:20
«ДНР» и «ЛНР» начали перепись населения. Поинтересуются заработками
все новости
13:44
Новосад инициирует аудит вузов-переселенцев
13:32
Генпрокуратура пересмотрит дела по Burisma. В том числе и с сыном Байдена
12:35
СМИ узнали о согласовании итогового документа «нормандского» саммита по Донбассу
12:15
В «Слуге народа» исключили референдум по «особому статусу» Донбасса
11:58
В 2020 году русскоязычные школы перейдут на украинский
11:32
Рада сформировала новый состав ЦИК с большинством от «Слуги народа»
11:20
Волкера 10 часов допрашивали о скандале вокруг Трампа и Зеленского
11:14
Горняков двух шахт под Донецком вывели на поверхность из-за аварии
09:40
Пристайко: Гарантии безопасности на Донбассе дают ВСУ
09:30
Яременко: Конфликт на Донбассе может остановить только Путин и мы хотим переговоров с ним
09:16
«Схемы» нашли бизнес-связи помощника Зеленского с приближенным к власти РФ предпринимателем
08:51
В США официально согласовали продажу Украине новой партии ракет Javelin
08:02
Глава МИД Украины анонсировал масштабный обмен пленных на следующей неделе
07:28
На Донбассе погиб украинский военный
00:22
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
ВИДЕО
«Схемы» нашли бизнес-связи помощника Зеленского с приближенным к власти РФ предпринимателем
04 октября, 09:16
Активистки из Донецка, Луганска и Киева встретились на линии соприкосновения ►
03 октября, 22:21
Как продвигается ремонт моста в Станице Луганской ►
03 октября, 14:02
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция